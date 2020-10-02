شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى نتمنى الشفاء للرئيس الأمريكى ترامب وزوجته من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا ، اليوم الجمعة .

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:" تمنياتنا الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت.. بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب بتوفيق الله على جائحة "كورونا"".



محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!"، ليثير هذا الإعلام ردود أفعال واسعة، ويعلن البيت الأبيض إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره.

Advertisements

وأصدر البيت الأبيض جدول عمل محدثا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حيث تم إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره، وبحسب بيان البيت الأبيض سيشارك ترامب في الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي، اليوم الجمعة، في مؤتمر عبر "الفيديو كونفرس"، لدعم كبار السن المعرضين لخطر فيروس كورونا "كوفيد-19"، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر بدون حضور صحفى.