شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 545 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 3 وفيات و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

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