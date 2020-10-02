شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين الإيسيسكو والمؤسسة المغربية للمتاحف لتنفيذ عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقَّعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والمؤسسة الوطنية للمتاحف بالمملكة المغربية، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة حول تنفيذ عددٍ من البرامج والمشاريع بالتعاون بين الجانبين.



ووقّع الاتفاقية، في مقر الإيسيسكو بالرباط، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والفنان مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمملكة المغربية.

وتشمل الاتفاقية مشروع إنشاء متحف التراث المغربي غير المادي في ساحة جامع الفنا بمراكش، وإقامة معرض للمقتنيات الخزفية والملابس التقليدية المستلهمة من أعمال الفنان العالمي أوجين دولاكروا بمقر الإيسيسكو، وتنظيم ملتقى دولي يجمع مديري المتاحف في العالم الإسلامي، وعرض مقتنيات متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر افتراضيا في بيت الإيسيسكو الرقمي.