شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبّه أهالي جازان: توقعات بأمطار رعدية وأتربة مُثارة حتى الـ9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظتي الدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية .
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً – بمشيئة الله-.
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