وشارك الحساب الرسمي لصحيفة "الراي" الكويتية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي المقطع المصور المتداول، والذي يظهر فيه أمير الكويت وهو يخرج من المسجد ثم يستقل سيارته ويقودها بنفسه دون موكب أو حراسة، بحسب الصحيفة.
وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أدى القسم أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا للبلاد خلفا لشقيقه الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح.
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
وتنص المادة 60 من الدستور الكويتي على أن يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الدستورية.
وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الاميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".
ونادى مجلس الوزراء الكويتي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يقود سيارته دون حراسة أو موكب عقب أول صلاة جمعة يؤديها بعد توليه الحكم... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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