شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 10حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في الأردن، اليوم الجمعة، تسجيل 10حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة ارتفع الى 79 حالة ، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

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وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 1276 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 13 ألفا و101 حالة.

وذكرت الوزارة - بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 69 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 126 حالة شفاء.