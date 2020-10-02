شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 10حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في الأردن، اليوم الجمعة، تسجيل 10حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة ارتفع الى 79 حالة ، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 1276 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 13 ألفا و101 حالة.
وذكرت الوزارة - بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 69 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 126 حالة شفاء.
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