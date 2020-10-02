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البرهان يصل جوبا لتوقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وصل الفريق الركن عبد الفتاح برهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ، إلى جوبا لتوقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة في السودان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية ، التى ذكرت من قبل أن رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتورعبدالله حمدوك، وصل اليوم الجمعة، إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق السلام . 

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وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أنه كان في استقبال حمدوك ، بمطار جوبا الدولي المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان رئيس فريق الوساطة لمحادثات سلام السودان توت قلواك، وعدد من قيادات دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى سفير السودان لدى دولة جنوب السودان جمال مالك، وعدد من أعضاء السفارة.

 

 

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