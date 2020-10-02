شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى سنستخدم قوتنا الدبلوماسية لتهيئة الاستقرار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، أن بلاده ستستخدم سنستخدم قوتها الدبلوماسية لتهيئة الاستقرار في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل ، وذكر أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، فى وقت سابق أنه تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة عبر مطارات الغرب الليبي، موضحا أن تركيا تنقل عناصر إرهابية من ليبيا إلى أذربيجان.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، خلال مؤتمر صحفى، منذ قليل، إن داعش يستفيد من بعض الداعمين له في طرابلس، موضحا أنه تم نقل آلاف المرتزقة السوريين عبر مطاري معيتيقة ومصراتة ، لافتا الى هناك مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب البلاد .

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