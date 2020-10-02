إصابة 15 فلسطينيًا بالرصاص المعدنى وعشرات حالات الاختناق فى مسيرة كفر قدوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 15 فلسطينيًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن مواجهات عنيفة اندلعت في القرية عقب انطلاق المسيرة السلمية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز، مما أدى لإصابة 15 شابًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقل 4 منهم إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، إضافة لعشرات حالات الاختناق بالغاز.

وأشار إلى أن المسيرة انطلقت أحياء للذكرى العشرين لانتفاضة الأقصى ورفضًا للتطبيع، وتأكيدًا على استمرار المقاومة الشعبية في ظل تزايد الانتهاكات الممارسة بحق أبناء القرية، من قمع وتنكيل.

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