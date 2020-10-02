شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1181 إصابة جديدة بكورونا و 3 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما أكدت الوزارة شفاء 1168 حالة جديدة لمصابين بكورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 86,071

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