شكرا لقرائتكم خبر عن الليبيون يستأنفون التفاوض في بوزنيقة الليلة وتركيا تنقل المرتزقة لأذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الليبيين يستأنفون التفاوض في بوزنيقة المغربية الليلة. وفى وقت سابق قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إنه تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة عبر مطارات الغرب الليبي، موضحا أن تركيا تنقل عناصر إرهابية من ليبيا إلى أذربيجان.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، خلال مؤتمر صحفى، منذ قليل، إن داعش يستفيد من بعض الداعمين له في طرابلس، موضحا أنه تم نقل آلاف المرتزقة السوريين عبر مطاري معيتيقة ومصراتة.

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ولفت المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إلى أن هناك مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب البلاد، متابعا: لدينا تهديد أمني خطير جدا غرب البلاد.