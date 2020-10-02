تأثير الضريبة الرقمية على تجارة العالم

شهد الاقتصاد العالمي تحول كبير في التعاملات التجارية والتي تطورت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة بفعل ثورة التكنولوجيا والتطور الهائل في تقنية المعلومات.

حتى أصبح الاقتصاد العالمي اقتصاداً للمعرفة وأصبحت التجارة الإلكترونية أحد ملامح العصر الاقتصادي الحالي ،فقد بلغت التجارة الالكترونية نسب كبيرة ،ففي العام 2018 كان معدل التجارة الالكترونية في العالم نحو 27 تريليون دولار ،وهو ما يشكل 31.46% من إجمالي الناتج العالمي والذي يبلغ نحو 85.8 تريليون دولار.

ولأهمية التجارة الالكترونية فإن التوقعات تشير بأنها ستحقق نمو مطرد سنوياً وبنسبة 2% بحلول العام 2030،مما يجعلها جاذبة للنمو الاقتصادي وعامل مهم في ازدياد وتنشيط حجم الطلب الكلي الفعال بشقيه الاستهلاكي والاستثماري.

ولقد ساهمت التقنية وتطور المعلومات في إذابة الحدود وجعل العالم كله قريةصغيرة،وأدى توفر التكنولوجيا وسهولة التعامل بالمتاجر الإلكترونية والسرعة في شحن البضائع إلى زيادة إقبال المستهلكين على المنتجات والبضائع التي يتم عرضها على المتاجر وخصوصاً على متاجر أمازون و Ebay وعلى اكسبرس وغيرها من المتاجر الذي يرتادها ملايين الزبائن على مدار الساعة .

مما لا شك فيه نلاحظ أهمية اقتصادية وتنموية للاستثمار في قطاعات وأنشطة التجارة الإلكترونيةفلم يعد العالم منطقة مغلقة أو مرتبطة بالجيران،بقدر ما أصبح العالم كله قريه صغيرة تتمتع بحرية تدفق للأموال والبضائع .

ومع ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية قياساً بالتجارة التقليدية ،فقد لاح في الأفق وجود إمكانية لفرض الضريبة الرقمية خصوصاً في دول أوروبا ،وهي ضريبة بنسبة 3% على إيرادات التجارة الإلكترونية.

وفرض مثل تلك الضريبة سينعكس سلباً على أداء الاقتصاديات،وعلى قطاع المنتجين والصناعات،حيث أن فرض الضريبة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والضغط على ربحية الشركات،و فرض الدول للضريبة الرقمية سيؤدي بالاقتصاد في السنوات اللاحقة إلى التأثر بأزمة الركود الاقتصادي وهي الأزمة التي لا زالت تتربع على الاقتصاد العالمي.

وستؤثر تلك الضريبة على واقع أسواق المال وأسواق المنتجات ،وستزيد من الأعباء المعيشية، كون أن من يتحمل الضريبة بشكلها النهائي هم المستهلكون وهم القوة الأهم في تحفيز الطلب الكلي الفعال وبشقيه الاستهلاكي والاستثماري.

لم تكن المملكة العربية السعودية بعيدة عن التطور في عالم التجارة الإلكترونية ،بل كانت ولا زالت أسواقها تتطور وتواكب التحولات في الاقتصاد العالمي،حيث نشطت عمليات البيع والشراء من خلال المتاجر الإلكترونية.

وبلغت حجم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية لعام 2019 نحو 33 مليار ريال، حيث أن المملكة تضم أكثر من 45 % من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، كما بلغت عدد المتاجر الالكترونية المسجلة رسمياً في المملكة العربية السعودية تقريباً 25501 متجر،وشهدت التجارة الإلكترونية خلال عام 2020 تزايداً ونمواً ملحوظاً على استخدامها؛ ويعود ذلك بسبب انتشار وباء كورونا في العديد من الدول حول العالم، وما ترتب عليها من إجراءات تتمثل بالحظر الجزئي والشامل، بالإضافة إلى تدابير السلامة التي تم العمل بها من ضرورة التباعد بين الأشخاص، وعدم الاختلاط، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي على التجارة الإلكترونية في السعودية وغيرها من الدول؛ حيث بات غالبية الأفراد يتجهون لشراء مستلزماتهم من خلال المتاجر الإلكترونية على الإنترنت، لذا يمكن القول أن عام 2020 شكل نقلة نوعية هائلة على التجارة الإلكترونية.

ورغم هذا التطور الكبير في التجارة الإلكترونية

إلا أن هناك تحديات تواجه الاستثمار في التجارة.

بقلم

مشاعل حباب العصيمي

أكاديمية وكاتبه وباحثة إقتصادية