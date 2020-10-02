شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يحذر مصابي «كورونا»: لا تأخذ توجيهات من تجربة غيرك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر وزير الصحة ، الدكتور توفيق الربيعة ، المصابين بفيروس “كورونا” ، من أخذ أي نصائح أو توجيهات من تجارب الآخرين ، مشيراً إلى أن شدّة الفيروس تختلف من شخص لآخر.
وقال الوزير موجهاً حديثه للمصابين بالفيروس : “إن الكل يريد لك الخير ولكن حالتك غير”، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.”
وأكد على ضرورة التواصل مع الفرق الحية المختصة في مركز (937) لاستقاء المعلومات الصحية الصحيحة .
وبين الربيعة ، أن هذه الفرق تعمل على مدار اليوم لتوفير الخدمات الصحية للجميع.
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