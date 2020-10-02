شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الطائف يعثر على جثة فتاة جرفها سيل «وادي العرج» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : Advertisements عثرت فرق الدفاع المدني بالطائف، بمشاركة من الفرق التطوعية على جثة فتاة جرفها سيل وادي العرج مساء أمس الخميس. وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف قد كثفت عمليات البحث عن الفتاة التي فقدت أمس داخل سيول وادي العرج، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر الخميس على عموم المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني الطائف يعثر على جثة فتاة جرفها سيل «وادي العرج» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.