تونس… عبير موسي: نواجه انهيارا اقتصاديا مقابل تخبط الحكومة صحيا واجتماعيا

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وأكدت أن تلك التقييمات تتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي والإجراءات المتخذة بالشراكة بين القطاعين، العام والخاص، بشأن توفير أسرة الإنعاش والتحاليل.
ودعت رئيسة "كتلة الدستوري الحر" التونسي إلى ضرورة كشف الاستراتيجية الجديدة للدولة لوقف نزيف الدمار الاقتصادي ومجابهة أزمة كورونا.
وفي السياق نفسه، أوضح وزير الصحة التونسي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتوجه لفرض الحجر الصحي، مضيفا: "سنعمل على اتخاذ كل الإجراءات الحازمة بما فيها التوجه إلى فرض حجر صحي على جهات محدودة تشهد انتشارا سريعا للعدوى الأفقية".
ودعا الوزير المواطنين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية واحترام البروتوكولات الصحية، مع ضرورة إجراء التلقيح ضد النزلة الموسمية في ظل توفير وزارة الصحة اللقاح على المستوى الوطني.
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