بعد إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا… مسؤول: ترامب وبنس يحافظان على التباعد بينهما

وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "رويترو"، مساء اليوم الجمعة، أن ترامب ليس عاجزا عن أداء مهامه، لكنه أضاف أن طاقمي العمل التابعين للرئيس ونائبه سيعملان أيضا بمعزل عن بعضهما بعض "زيادة في الحرص".

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الجمعة، إن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها بنس جاءت سلبية، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وخضوعه للحجر الصحي.

وذكر المتحدث، ديفين أومالي، على تويتر: "هذا الصباح، جاءت نتائج فحص نائب الرئيس بنس وزوجته سلبية. نائب الرئيس بنس في صحة جيدة ويتمنى لعائلة ترامب الشفاء".

Advertisements

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".