شكرا لقرائتكم خبر عن نازح سورى يلجأ إلى طريقة بدائية لتوليد الكهرباء بسبب انقطاع التيار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ نازح سوري يدعى محسن الأمين ويبلغ من العمر 50 عاما، يعيش في بلدة قلعة المضيق، إلى استخدام طريقة بدائية لتوليد الكهرباء في المنطقة التي يعيش فيها وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأوضاع الاقتصادية، حيث يقوم محسن الأمين بخلط التراب بالخل والماء لتوليد الكهرباء. وعرضت وكالة فرانس برس، تقريرًا للمواطن السوري محسن الأمين وهو يقوم بخلط التراب بالخل والماء ثم يتولد منهم الكهرباء، وعلق قائلا: "الكهرباء غير موجودة إلا في عدد قليل جدا من البيوت، فبدأت افكر بطريقة معينة عشان الاقى طريقة لحل مشكلة الكهرباء من خلط التراب بالخل والماء لتوليد الكهرباء".

يتحدث عن تجربته

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تجربة المواطن السورى

وأعرب السوري محسن الأمين والذي يقطن في بلدة قلعة المضيق، وتعاني من انهيار الخدمات الصحية والتحتية، عن أمنية بأن يصل مشروعه للمختصين، مختتما: "أقصى أحلامي من هذه التجربة أن يتولها المختصين والاجهزة المختصة والمهندسين ويشوفوا أنها فعلا مجدية وتولد الكهرباء".

وعلى جانب آخر، عاودت سوريا أمس الخميس فتح مطار دمشق أمام الرحلات التجارية الدولية المنتظمة بعد توقف دام ستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلة إنها فرضت إجراءات صحية صارمة داخل المنشأة، وقال مسؤولو المطار إن شركة الخطوط الجوية السورية، وهي الناقل الوطني ، ستستأنف مبدئيا الرحلات المقررة إلى وجهات إقليمية منها القاهرة وبيروت، مع تسيير رحلة أسبوعية إلى الخرطوم ورحلات للطيران العارض إلى الكويت.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن أول رحلة جوية مقررة أقلعت إلى القاهرة، وعلقت السلطات الرحلات الجوية التجارية في 25 مارس، بعد أيام قليلة من إعلان سوريا عن أول إصابة بكوفيد-19، والتي قال مسعفون ومسؤولون في الأمم المتحدة إنها مرتبطة بالزوار الشيعة الذين سافروا جوا من إيران.

وسجلت البلاد 4200 حالة إصابة بفيروس كورونا فضلا عن 200 حالة وفاة منذ رصد الحالة الأولى في 22 مارس .