شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العراق عن تسجيل 4785 إصابة بفيروس كورونا المستجد و67 وفاة خلال يوم واحد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقبلها أعلن العراق عن تسجيل 4493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفى وقت سابق، أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، عن الموقف الوبائي اليومي الخاص بإصابات "كورونا".
وذكرت الدائرة، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن عدد الإصابات بالفيروس اليوم 662 حالة، مشيرة إلى وفاة حالة فقط وحالات الشفاء 802.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 4116 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 353566 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة خلال يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.