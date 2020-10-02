شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العراق عن تسجيل 4785 إصابة بفيروس كورونا المستجد و67 وفاة خلال يوم واحد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقبلها أعلن العراق عن تسجيل 4493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفى وقت سابق، أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، عن الموقف الوبائي اليومي الخاص بإصابات "كورونا".

وذكرت الدائرة، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن عدد الإصابات بالفيروس اليوم 662 حالة، مشيرة إلى وفاة حالة فقط وحالات الشفاء 802.

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وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 4116 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 353566 حالة.