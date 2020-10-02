شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يزيد عدد المدن المغلقة بسبب كورونا إلى 100 منطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات اللبنانية زيادة عدد المدن التي يتم غلقها إلى 100 منطقة للحد من تفشي كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقبلها أعلن وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، إغلاق بعض القرى والبلدات في المحافظات اللبنانية، بسبب ارتفاع حدة تفشي فيروس كورونا هناك، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1248 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 40 ألفا و868 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة، إلى تسجيل سبع حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 374 حالة.
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