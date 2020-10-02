شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 545 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة، تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وقالت الكيلة في بيان صحفي إن القدس وضواحيها سجلت العدد الأعلى من إصابات اليوم بإجمالي 116 حالة تلاها قطاع غزة بمجموع 109 إصابات فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك 53 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم 14 على أجهزة التنفس الاصطناعي".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغ 51607 تعافى منها 42544 وبلغت الوفيات 379.
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