إصابة ترامب بـ «كورونا» تربك أسواق النفط والأسهم وترفع الذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأثرت أسعار النفط والأسهم سلباً؛ بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد،

وواصلت أسعار النفط خسائرها التي زادت على ثلاثة في المئة، الجمعة؛ بعد أن قال الرئيس الأمريكي: إنه أُصيب بـ«كوفيد-19»، في ظل مخاوف قائمة بشأن الطلب.

وهبط خام «برنت»؛ بفعل نبأ إصابة ترامب، وتراجع 1.47 سنت أو ما يعادل 3.6 في المئة إلى 39.4 دولار للبرميل، بحلول الساعة 6:15 بتوقيت «جرينتش».

كذلك تراجع الخام الأمريكي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6 في المئة إلى 37.32 دولار، حسبما ذكرت «رويترز».

ويتجه الخام الأمريكي صوب الانخفاض بنحو 6 في المئة هذا الأسبوع، بينما يمضي «برنت» على مسار التراجع بأكثر من سبعة في المئة، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي للخامين القياسيين.

وكان النفط بالفعل منخفضاً؛ بعد أن أخفقت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بشأن مساعدات اقتصادية؛ لتخفيف أثر الجائحة، مما يُضاف إلى المخاوف بشأن تدهور الطلب بدون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى «أكسيفي»، إشارة إلى إصابة الرئيس الأمريكي: «يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء «كوفيد ـ 19»؛ إذ إنها تعزز الرأي القائل إن أي شخص، حتى القائد أو الرئيس، معرّض للفيروس».

كذلك تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الأمريكية بعد إعلان إصابة ترامب؛ حيث هبط مؤشر «داو جونز» 1.7 في المئة، وتراجع «ستاندرد آند بورز» 500 الأوسع نطاقاً 1.6 في المئة.

وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى تراجع شهدته البورصات الأوروبية أيضاً، في حين علّق وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا على نبأ إصابة ترامب بكورونا قائلاً: إن له تأثير كبير على الأسواق المالية.

وتراجع المؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي 1 في المئة، ونزل المؤشر «داكس» الألماني والمؤشر «كاك» 40 الفرنسي 1.3 في المئة، بينما تراجع المؤشر «فايننشال تايمز» 100 البريطاني بواحد في المئة.

وبالنسبة للذهب فقد واصل مكاسبه، الجمعة؛ حيث صعد في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1915.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 6:45 بتوقيت «جرينتش»، ليمحو خسائر تكبدها في المعاملات المبكرة في آسيا.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1922.20 دولار، علماً أن «المعدن الأصفر» ربح 2.9 في المئة منذ بداية الأسبوع، ويمضي قدماً صوب تحقيق أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس/أب.