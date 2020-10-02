شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العودة للإصابات القياسية.. روسيا تستبعد فرض العزل العام لمكافحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين، الجمعة، إن روسيا لا تعتزم إعادة فرض عزل عام على مستوى البلاد في الوقت الراهن على الرغم من تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وسجلت روسيا 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة؛ وهي أعلى حصيلة يومية منذ 23 مايو/أيار، مما رفع العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليون و194643 حالة. وسجلت موسكو، التي كانت بؤرة تفشي المرض في وقت سابق من العام، 2704 حالات جديدة خلال الليل.
وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، الخميس، إن العاصمة قد تعود لفرض إجراءات صارمة إذا تجاهل سكانها إرشادات الحماية من المرض.
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