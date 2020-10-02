شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا جاهزة للعمل مع وسطاء لوقف إطلاق النار في كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت أرمينيا، الجمعة، إنها مستعدة للعمل مع مجموعة الوساطة التي تشارك في رئاستها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا؛ لوقف إطلاق النار في كاراباخ التي تشهد معارك بين الجيش الأذربيجاني والانفصالين بدعم من يريفان.

وأوضحت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان: «نحن على استعداد للتعامل مع الدول التي تشارك في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ لوقف إطلاق النار على أساس اتفاقات 1994-1995».

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