شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: أوروبا لعبت دوراً أساسياً بعملية السلام في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الدول الأوروبية لعبت دوراً أساسياً في دعم عملية السلام بالشرق الأوسط؛ بعد توقيع معاهد السلام بين الإمارات وإسرائيل.
وأوضح بومبيو، في حديث لصحيفة «ريبوبليكا» الإيطالية، الجمعة، أن أوروبا لعبت دوراً في وقف النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف مايك بومبيو: «أعتقد أن للزعماء الأوروبيين الدور الاستراتيجي أيضاً في كبح ونبذ إيران التي لا تزال تمثل أكبر قوة لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها».
وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أنه يأمل في أن ينضم الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة، وأن يلتزموا بمفاوضات جادة مع إسرائيل. وقال بومبيو: إنه يتعين على روسيا وتركيا السماح لليبيا بأن تحل أزمتها بمفردها، مشيراً إلى أن تدخل جهات خارجية؛ سيفاقم الوضع في تلك الدولة.
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