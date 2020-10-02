شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب بخير وسيواصل أداء مهامه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال طبيب البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بخير؛ وذلك بعد إعلان ترامب، الجمعة، أن التحاليل أثبتت إصابته هو وميلانيا بفيروس «كورونا» المستجد. ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن ترامب سيواصل أداء «واجباته دون انقطاع» أثناء الحجر الصحي. وألغى ترامب بحسب البيت الأبيض مهرجاناً انتخابياً في فلوريدا، الجمعة؛ إثر إصابته بـ«كوفيد-19».

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