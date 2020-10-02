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وأضاف المهدي أنّه تمّ اتخاذ قرار باستغلال المستشفى الجديد بولاية صفاقس كمركز وطني لعلاج مرضى كورونا، بطاقة استيعاب 250 سرير أوكسجين و20 سرير إنعاش، مع إعادة توظيف الموارد الموجودة في المستشفيات لتجاوز هذه المحنة.
وأوضح وزير الصحة التونسي أن بلاده ستتوجه لفرض الحجر الصحي، مضيفا: "سنعمل على اتخاذ كل الإجراءات الحازمة بما فيها التوجه إلى فرض حجر صحي على جهات محدودة تشهد انتشارا سريعا للعدوى الأفقية".
ودعا الوزير المواطنين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية واحترام البروتوكولات الصحية مع ضرورة إجراء التلقيح ضد النزلة الموسمية في ظل توفير وزارة الصحة اللقاح على المستوى الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس… فرض حجر صحي جزئي وتشييد مستشفيات ميدانية في بعض الولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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