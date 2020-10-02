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وأكد فريدمان أنه أجرى لقاءات مختلفة مع كثير من المسؤولين في اليمين الإسرائيلي، من بينهم قادة مجلس المستوطنات "يشع"، الذين تخوفوا من الخطة دون عناء قراءتها، موضحا أنهم لم يقرأوها بعد.
وأشار إلى أن هؤلاء هاجموا جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بل وترامب نفسه، لعدم علمهم بتفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن خطة "الضم" وفرض السيادة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور الأردن، وكان مقررا لها في الأول من يوليو/تموز الماضي، ولكنه أرجئ ذلك إلى أجل غير مسمى.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأمريكي في تل أبيب يكشف سرا عن خطة "الضم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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