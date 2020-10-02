وزير الإعلام اليمنى يستنكر نهب مليشيا الحوثى لتحويلات اليمنيين‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاعلام اليمني معمر الأرياني إن حملات النهب والسطو والابتزاز التي تمارسها مليشيا الحوثي على البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، ونهبها اكثر من 30 بالمائة من قيمة الحوالات الشخصية الصادرة من الخارج أو المناطق المحررة للمواطنين في مناطق سيطرتها، يؤكد أنها مجرد عصابة إجرامية لا تتقن سوى النهب والقتل ونشر الفوضى والإرهاب‏.

وأضاف وزير الاعلام اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن النهب المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين في المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، في ظل توقف المرتبات وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وتعطل القطاع الخاص وانعدام فرص العمل وتفاقم المعاناة الانسانية، عمل إجرامي وعقاب جماعي تفرضه المليشيا على اليمنيين"‏.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي - المدعومة من إيران - لم تكتف بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة ومرتبات موظفي الدولة لمدة خمس سنوات وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، بل وصل بها الأمر إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة لقطع آخر شريان للاقتصاد ولحياة المواطنين في مناطق سيطرتها‏.

ولفت إلى أن هذه السياسات الاجرامية تؤكد عدم اكتراث مليشيا الحوثي بالاوضاع الانسانية والمعيشة الكارثية للمواطنين في مناطق سيطرتها، وانتهاجها سياسة الإفقار والتجويع بهدف تركيعهم ودفعهم للتوجه إلى جبهات القتال للبحث عن قوت يومهم، والتضييق على مصادر رزقهم وسبل عيشهم، لصالح تمويل مجهودها الحربي.

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