شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الإماراتى يغرد بالصينية لتهنئة الصين بالذكرى الـ71 لليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وزير الداخلية، باللغتين الصينية وبالعربية عبر حسابه الشخصي على تويتر لتهنئة الصين بمناسبة اليوم الوطنى الـ 71.

وقال الشيخ سيف بن زايد عبر تويتر: "نتقدم إلى جمهورية الصين الصديقة قيادةً وشعباً.. بأطيب التهانى بمناسبة اليوم الوطنى الـ 71 متمنين لهم دوام النجاح فى ظل الإنجازات الكبيرة التى حققتها الصين فى مختلف المجالات فأضحت ذات تأثير وإسهامات إيجابية على المستوى العالمى بما يدعم التنمية الشاملة ويعزز السلام العالمى".



الشيخ سيف بن زايد عبر تويتر

ويحتفل الصينيون اعتبارًا من اليوم ولمدة 8 أيام بالعيد الوطنى الحادى والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وعيد منتصف الخريف التقليدى الذى يصادف هذا العام الأول من أكتوبر، وسط تدابير احترازية صارمة لتجنب حدوث موجات تفشى جديدة لفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

وتتمثل أبرز الاحتفالات بالعيد الوطنى الصينى فى احتشاد مواطنين صباح اليوم الأول من أكتوبر فى ميدان "تيان آن مون" بقلب العاصمة (بكين) لحضور مراسم رفع العلم الوطنى الصيني، حيث يرافق حرس الشرف العلم الوطنى فى ساحة الميدان، بينما تقف الحشود الشعبية فى حالة صمت مهيب عند عزف النشيد الوطنى الصينى "مسيرة المتطوعين"، لتنطلق بعده حمامات السلام نحو السماء.

كما شملت الاحتفالات وضع "سلة زهور" ضخمة فى ميدان "تيان آن من"، يبلغ ارتفاعها 18 مترا، تمثل كل زهرة منها مقاطعة من مقاطعات الصين. كما تزينت الحدائق الرئيسة ومتحف تصميم الحدائق والمناظر الطبيعية فى بكين بعشرات الأنواع من الزهور لاستقبال الزوار، حيث تعد زيارة الحدائق للاستمتاع بالزهور نشاطا شائعا لسكان بكين فى عطلة العيد الوطني، إضافة إلى أن الصين تستخدم الزهور كرمز إلى ازدهار البلاد.

ويستغل الصينيون هذه المناسبة للسفر داخليا إما للاستمتاع بالعطلة أو بهدف لم شمل الأسرة، حيث ذكر تقرير صادر عن مجموعة تريب دوت كوم (وكالة سفر إلكترونى كبرى فى الصين) أنه من المتوقع أن يقوم السائحون الصينيون بـ 600 مليون رحلة محلية خلال عطلة العيد الوطنى وعيد منتصف الخريف، فى الفترة من أول إلى 8 أكتوبر الجاري، لاسيما وأن بيانات وزارة الثقافة والسياحة الصينية أظهرت اتجاها إيجابيا فى تعافى صناعة السياحة وتطويرها، بالتزامن مع تحسن الوضع الوبائى (كوفيد-19) واستمرار تطبيق تدابير مكافحة الوباء.