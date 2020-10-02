شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. وفاة الأب الروحى للديانة الإيزيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الخميس الأب الروحي للديانة الإيزيدية فى العراق والعالم خرتو حجى إسماعيل الملقب بـ "بابا الشيخ"، عن عمر ناهز 87 عاما في مستشفى بمحافظة أربيل العراقية، والشيخ هو المرجع الديني الأعلى وعضو المجلس الروحاني للديانة الإيزيدية، وولد بابا الشيخ في قرية إيسفنة في قضاء شيخان من عائلة دينية، وأصبح المرجع الديني الأعلى للإيزيديين منذ 1995.

وكان بابا الشيخ يعاني من مرض في الكلى، حيث تم نقله الى مستشفى سردم في أربيل وتوفي فيها.