الأمن العراقى يؤكد تعزيز إجراءات حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الوزارى للأمن الوطنى فى العراق على اتخاذ إجراءات ضد الأعمال العدوانية التى استهدفت محيط مطار أربيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. كما أكد المجلس الوزارى للأمن الوطنى فى العراق على محاسبة القطعات الأمنية فى المناطق التى يحدث فيها أى خرق أمنى. وأكد مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، فى اجتماع لمجلس الأمن الوطنى العراقى على تعزيز إجراءات حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية.

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