شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. منح وسام الملك عبدالعزيز وميدالية الاستحقاق لـ 240 مواطناً ومواطنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 13 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

والمتبرعون هم : الوكيل رقيب / جنيد علي عاتي , خالد محمد فقيه , الرئيس الرقباء / ظافر علي الشهري , أسامة عبدالله الشنيفي , العقيد ركن / ناصر طالب السعدون , العميد الركن / سعد محمد الرويتع , عبدالرحمن عبدالعزيز التميمي , مشعل عطيوي السناني , الرئيس الرقباء / عبدالعزيز عبدالله الماضي , منور عايش العنزي , الرائد / عبدالله حسين ال رشيد , هادي عماش عسيري , عصام عبدالله الغامدي.

كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 14 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية.

والمتبرعون هم : ابراهيم سودان الزهراني , فهد سليمان الصريم , موسى جبران سفياني , عارف فهد الحر , محمد ناصر النقيدان , صالح محمد العنزي , مساعد محمد القحطاني , وزير صالح الثقفي , حماد موسى ملحان , حامد معيوف العنزي , دلال أحمد سعدي , محمد هذلول العنزي , رائد عبدالرحمن الزهراني , حسين مكي المحروس.

هذا وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 213 مواطناً نظير تبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم : محمد فقيهي , غيث البارقي , محمد السبيعي , هبه عبدالرحمن , الوكيل الرقيب / رامي السفياني , الرقيب فني / نايف المالكي , النقيب مهندس / سالم العمري , الرقيب / حسين حبتري , العقيد الدكتور / فهد السهلي , العريف / عبدالهالدي العمري , الرقيب متقاعد / حاتم العنزي , الرقيب / محمد السبيعي , الرقيب / فهد العمراني , ياسر العبداللطيف , جواهر معجباني , الجندل أول / أحمد زين الدين , محمد العامري , فهد المطيري , زيد المحيميدي , العريف / أحمد الراشدي , فيصل العميري , الوكيل الرقيب فني / طامي عسيري , ابراهيم القحطاني , الرقيب / رزان الشيباني , أيمن الثبيتي , حمود الحدري , الرقيب / محمد قيسي , سعود مجممي , ماهر الجهني , المقدم / محمد الرويلي , الملازم بحري / محمد الحجيري.

وتضم القائمة: بسام القاضي , عبدالمجيد بن شليل , علي مسرحي , علي الشهري , عبدالله السحيباني , عبدالعزيز فارس , حماد الحماد , مثقب ال سعدالله , عيسى زربطان , عثمان الشهري , عبدالله الراشد , هشام المبيريك , زيد عسيري , الملازم أول / محمد الشبانه , الرقيب / أحمد المطيري , المقدم / عبدالعزيز الحمود , عبدالعزيز العنزي , عبدالله القحطاني , علي القحطاني , مشعل العدواني , الجندي أول / نصار الذيباني , رئيس رقباء / عبدالعزيز شعلان , الرقيب / سلطان قيسي , سالم العنزي , عبدالعزيز الفوزان , محمد المعيوف , الرقيب / مسفر الدوسري , عبدالله المطيري , وليد سحلول , بدر عبيد , طاهر الجرفي , نانف الثقفي , أنس سندي , محمد الشمري , الرقيب / فايز الأصلعي , عبدالله الدبيان , العريف / عبدالرحمن الديواني , عمار حريري , ماجد الذايدي , عبدالرحمن الدوسري , عدنان حكمي , الجندل أول / طلال الزهراني , الرقيب / سعيد الزهراني.

كما تضم، العميد ركن / ثابت ال سويد , الرقيب / شداد العمري , الرقيب أول / فهد المهيد , هشام الغنيم , خالد اللهيبي , سلطان الموسى , ماجد القحطاني , مشرف العمري , العريف / فارس العيد , عبدالله الدريبي , عامر الهلالي , عمرو العمري , العريف / تركي المطيري , الرقيب / عيد البقمي , عبدالله الزهراني , الوكيل الرقيب / منور العنزي , معاذ السحيباني , الرقيب / عايد الشمري , الرقيب / محمد القحطاني , الرائد / سعد بن لبده , النقيب / عبدالرحمن الرشيدي , الوكيل الرقيب / فهد مجرشي , الرقيب أول / عثمان الشهري , الرقيب / طه الهوساوي , الرائد / نواف الشمري , مبارك العتيبي , يحيى مشرفي , الرقيب / عبدالله اليماني , الوكيل الرقيب / عبدالمحسن المطيري , الوكيل الرقيب / سليمان السليمان , جندي أول / علي الحربي , شايع الدوسري , سفاح الشهري , الرقيب أول / بدر القحطاني , الوكيل الرقيب / طلال المطرود , ماجد الأحمري , العريف / صالح الحربي , بندر القحطاني , تركي اليوسف.

وضمت، رئيس الرقباء / عويض الحربي , منصور القحطاني , عيسى الغامدي , عبدالرحمن النوح , جعفر الياسين , علي الغامدي , الرقيب أول / سويد السبيعي , الرقيب أول / عبدالرحمن العتيبي , المقدم / عبدالله الأسمري , الرائد / سليمان الحميدي , الوكيل الرقيب / مصلح العمري , الوكيل الرقيب / تركي الزهراني , العقيد / نايف العتيبي , الرئيس رقباء / عوض القحطاني , الوكيل الرقيب / خالد العامري , سعود الرشيدي , الوكيل الرقيب / يحيى المطيري , عباس السمنودي , عثمان جبلاوي , خالد الحربي , الرئيس رقباء / فهد مهيزع , ايمان الصافي , علي بن نمشان , محمد الحميد , عمرو جمال , الوكيل الرقيب / محمد شراحيلي , عبدالكريم قشقري , العقيد ركن / فهد الحارثي , الوكيل الرقيب / مسفر المجنوني , العريف / سفير العتيبي , يوسف سندي , انور عباس , فيصل الزهراني , صالح أحمد , نبيل بن سمان , رائد قطب , خالد سيف الدين , زهير قاضي , عبدالهادي العوفي , طلال الشهري , عبدالرحمن الصبري , المقدم الركن / عبدالله النوفل , وكيل رقيب / علي الأسمري , محمد العتيبي , عساف العقيل , حمود الفرج , محمد البواردي , الرقيب / أحمد الرويلي , الرئيس رقباء فني / عبدالعزيز المطوع , العريف / بدر العبلان , عبدالعزيز المناع , أحمد ابو حيمد , الرقيب أول / بداح النوفل , فارس العنزي , متعب الشيبان , العريف / ايمن الشهري , شاكر الحامد , الرائد بحري / سعيد الهاجري.

ومن بينهم، شاهر السمان , سمير الأحمدي , رسمية العيثان , الرقيب أول / مسفر الزهراني , الوكيل الرقيب / خالد ذياب , علي الشهري , عبدالله الردادي , خالد العلوي , العريف / عبدالرحمن مجاشي , ماجد الحازمي , ياسر قاضي , حمد الرشيدي , عبدالوهاب الصاعدي , أمين نظيف , الرقيب فني / سلمان الفته , رامز مرزوقي , محمد الحربي , عبدالمجيد السهلي , عبدالله المزروعي , منى الحرازي , الوكيل الرقيب / محمد الرفاعي , ناصر الشمري , يوسف شبلي , الرئيس رقباء بحري / عادل كوسي , عبدالله التميمي , أنور الحمد , المقدم الركن / حمدان الرويلي , المقدم البحري الركن / عادل العساف , انور العنزي , الجندي أول / نواف الجهني , أحمد الغريب , باسم الشريدة , الملازم أول / سلطان القثامي , عبدالعزيز الزنبدي , الرقيب متقاعد / حسن حقوي , مرعي عسيري , منير الرشيدي , العريف / محمد المطيري , عبدالله المناحي , فيصل الغامدي , محمد شاولي , عبدالرحمن عقبلي.