شكري ردا على تركيا: مصر لم ولن تفرط في حبة رمل أو نقطة مياه... فيديو

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية والتجارة المجري ‎بيتر سيارتو بمقر الوزارة في القاهرة.

© AP Photo / Nariman El-Mofty

وتابع أن "تلك الأحاديث متناقضة وادعاؤهم بأنهم يعلمون بالمصالح المصرية أكثر ممن أوكل إليهم تلك المصالح، مشددا على أن مصر لم ولن تفرط في حبة رمل أو نقطة مياه إقليمية أو اقتصادية".

وعلق شكري على التصريحات التركية المتتالية حول مصر قائلا: "خلال الأيام الماضية بدأت تنهال علينا تصريحات من منظور تركي عما يجب أن تفعله مصر خاصة في ظل اتفاقياتها مع اليونان"، لافتا إلى أن" تلك التصريحات تحمل تناقضًا كبيرًا في ظل تأكيدهم أيضا على أن تلك الاتفاقية ليست مؤثرة على المصالح التركية".

وأكد أن "مصر لا تسيغ اتفاقيات لإرضاء طرف، وإنما التزاما بما تفرضه القوانين الدولية اتصالا وليس من باب التصرف الأحادي لاتخاذ إجراءات خارج نطاق الشرعية".

وأضاف أنه "يبدو أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المسئولين الأتراك للحديث عن مصر، ويجب أن يعلم الجميع أن مصر تعلم مصالحها ويجب أن تتفق تلك الأطراف حول مصالحها وشئونها، ومن الأولى أن يكون احتضان تنظيمات وعناصر إرهابية ومحاولة التواجد غير الشرعي في دول أخرى محل نظر أكثر من التدخل في شئون مصر أو إدارتها لعلاقاتها الدولية، مؤكدا أن مصر معروفة بالتزامها ومراعاتها لكافة القوانين الدولية".