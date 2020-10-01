جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو بمقر الوزارة في القاهرة.
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وتابع أن "تلك الأحاديث متناقضة وادعاؤهم بأنهم يعلمون بالمصالح المصرية أكثر ممن أوكل إليهم تلك المصالح، مشددا على أن مصر لم ولن تفرط في حبة رمل أو نقطة مياه إقليمية أو اقتصادية".
وأكد أن "مصر لا تسيغ اتفاقيات لإرضاء طرف، وإنما التزاما بما تفرضه القوانين الدولية اتصالا وليس من باب التصرف الأحادي لاتخاذ إجراءات خارج نطاق الشرعية".
وأضاف أنه "يبدو أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المسئولين الأتراك للحديث عن مصر، ويجب أن يعلم الجميع أن مصر تعلم مصالحها ويجب أن تتفق تلك الأطراف حول مصالحها وشئونها، ومن الأولى أن يكون احتضان تنظيمات وعناصر إرهابية ومحاولة التواجد غير الشرعي في دول أخرى محل نظر أكثر من التدخل في شئون مصر أو إدارتها لعلاقاتها الدولية، مؤكدا أن مصر معروفة بالتزامها ومراعاتها لكافة القوانين الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر شكري ردا على تركيا: مصر لم ولن تفرط في حبة رمل أو نقطة مياه... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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