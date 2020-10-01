ووفقا لبيان الجيش المصري، شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد المرحلة الرئيسية للمشروع، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
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وناقش رئيس الأركان المصري القادة والضباط المشاركين في المشروع على جميع المستويات في القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات والتى أجاب عليها مخططي ومنفذي المشروع.
كما أشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية، مشيدا بالجهد الذي يبذلونه لحماية الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المصرية تتحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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