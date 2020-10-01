القوات المصرية تتحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم... صور

ووفقا لبيان الجيش المصري، شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد المرحلة الرئيسية للمشروع، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، حيث أظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

وناقش رئيس الأركان المصري القادة والضباط المشاركين في المشروع على جميع المستويات في القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات والتى أجاب عليها مخططي ومنفذي المشروع.

كما أشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية، مشيدا بالجهد الذي يبذلونه لحماية الوطن.