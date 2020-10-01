وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى الجزائر في إطار جولته المغاربية

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون صباح اليوم السيد مارك إِسبر وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر".

وأضاف البيان: "وجرت المقابلة بحضور الوفد المرافق للوزير والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالجزائر ومن الجانب الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد نور الدين بغداد دايج، واللواء محمد بوزيت مدير عام التوثيق والأمن الخارجي بوزارة الدفاع الوطني".

وفي أول تصريح له قال إن "الولايات المتحدة والجزائر كانا (بلدين) صديقين وشريكين منذ زمن طويل وأتمنى ان تساهم زيارتي في تدعيم هذه الشراكة وهذا التاريخ المشترك"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان قائد القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) قد زار الجزائر قبل أيام لبحث التعاون العسكري والوضع في المنطقة.