رئيس الموساد الإسرائيلي يلتقي رئيس جهاز المخابرات البحريني 

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس، في بيان أن "يوسي كوهين رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي زار البحرين أمس، وكان في استقباله الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني، والشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي".

وأوضحت الوكالة الرسمية في البحرين أن الجانبين بحثا خلال الزيارة "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، كما أكدا على أهمية "إعلان تأييد السلام الذي وقع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، والدور الذي سيساهم فيه بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيّم السلام في المنطقة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

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وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما ترأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.