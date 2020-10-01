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شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» توضح عقوبة امتناع الوالدين عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الولاية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تمتد لصالح المحكوم لهم بأحكام صادرة في شأن الحضانة أو الولاية أو الزيارة لحالات الامتناع أو المقاومة أو التعطيل من الوالدين -أو غيرهما- للتنفيذ لهذه الأحكام.
وأشارت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر، إلى أن ذلك يأتي تعزيزاً للحقوق الأسرية ورعاية للضمانات المكفولة للطفل ومن في حكمه.
وأوضحت النيابة العامة، أن كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر.
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