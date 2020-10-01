وقال المصدر إن "الطائرة سقطت أثناء تجولها في سماء المنطقة الفاصلة بين سيطرة الجيش العربي السوري وبين نقاط الجيش التركي وميليشيات (المعارضة السورية المسلحة) التابعة له".
وأوضح المصدر أن "سقوط الطائرة حدث مساء يوم أمس الأربعاء (30 أيلول/ سبتمبر)، دون الإفصاح إن كان سبب إسقاط الطائرة استهداف عسكري بنيران الجيش العربي السوري أو نتيجة خلل فني".
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أجزاء من حطام الطائرة الأمريكية
وأضاف أن "4 مدرعات تابعة للجيش الأمريكي بمرافقة حوامة عسكرية وعدد من سيارات "بيك آب" تابعة لقوات تنظيم "قسد"، كانت تقوم طوال نهار اليوم الخميس 1 تشرين الأول/ أكتوبر، بعمليات بحث مكثفة عن الطائرة دون الإعلان عن ذلك.
وينتشر عناصر الجيش العربي السوري في عدد من حواجز المواقع العسكرية في قرى ريف بلدة تل تمر وأبو راسين والدرباسية شمال غربي الحسكة، ومن ضمنها حاجز بالقرب من جسر قرية الدردارة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك": سقوط طائرة استطلاع أمريكية في ريف الحسكة... صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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