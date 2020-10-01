الحقائب تعود إلى سيور مطار دمشق الدولي

وأقلعت، اليوم الخميس، أول طائرة سورية من مطار دمشق باتجاه العاصمة المصرية القاهرة، في سياق استئناف التشغيل الجوي للمطار الذي توقف نشاطه منذ التاسع من آذار الماضي.

ورصدت "سبوتنيك" الاستعدادت التي أجرتها الطواقم الأرضية والجوية في المطار، وحركة المسافرين وسط الإجراءات الجديدة، وواكبت اللحظات الأولى لإقلاع الطائرة إلى مطار القاهرة.

© Sputnik . Mohammad Damour مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020

المهندس باسم منصور مدير عام الطيران المدني في سوريا أكد لـ "سبوتنيك" أن الإجراءات الصحية المتخذة تضمن عودة آمنة لحركة المسافرين.

وأضاف منصور أن الحركة الجوية ستعود تدريجيا إلى جميع المحطات التي كانت تصل إليها الطائرات السورية.

© Sputnik . Mohammad Damour مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020

وتفقد وزير النقل السوري المهندس زهير خزيّم مساء أمس، الإجراءات النهائية لإعادة افتتاح مطار دمشق الدولي، واستئناف التشغيل المنتظم لتخديم الرحلات القادمة والمغادرة ولمختلف شركات الطيران.

© Sputnik . Mohammad Damour مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 Advertisements

وشملت جولة الوزير السوري مسار الراكب بدءاً من لحظة القدوم أو المغادرة، وجاهزية المعدات والكوادر بما يحقق انسياب حركة الركاب وآلية تطبيق بروتوكول وزارة الصحة وتعليمات منظمة الطيران المدني العالمية، والصحة العالمية.

© Sputnik . Mohammad Damour مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020

وكانت وزارة النقل السورية أعلنت قبل أيام عن برنامج رحلات التشغيل المنتظم للسورية للطيران من وإلى مطار دمشق الدولي بشكل مبدئي.

© Sputnik . Mohammad Damour مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020

وكشفت الوزارة عن تسيير 3 رحلات كل أسبوع إلى القاهرة أيام السبت والإثنين والخميس، ورحلتين لبيروت أيام الإثنين والخميس إضافة إلى رحلة للخرطوم يوم الأربعاء، مؤكدة زيادة وبرمجة الرحلات تباعا لتشمل محطات أوسع حيث يمكن الحجز عبر مكاتب السورية للطيران داخل وخارج سورية ذهابا وإيابا.

© Sputnik . Mohammad Damour مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020

وقرر مجلس الوزراء السوري منذ نحو أسبوعين، إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين وفق شروط ومعايير تضمن السلامة العامة.

وعلق المجلس في التاسع من آذار/ مارس الماضي الحركة الجوية والزيارات السياحية إلى البلاد على خلفية الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لانتشار فيروس كورونا.