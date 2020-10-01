مصر... الخميس إجازة رسمية بمناسبة 6 أكتوبر بدلا من الثلاثاء

ونشر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري، بيانا يفيد بأن رئيس الحكومة قرر أن يكون يوم الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد القوات المسلحة "6 أكتوبر"، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر.

وتكون الإجازة مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

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وكان نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلا من يوم الثلاثاء، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاؤون.

وأشار سعد إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية بدلا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد.

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يذكر أنه ففي السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، واستمرت تلك الحرب حتى نهاية الشهر، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الضغط على الطرفين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار عبر الأمم المتحدة.