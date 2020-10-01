الخليج – فهد الهائج : صدر قرار أمير منطقة ⁧‫عسير‬⁩ الأمير تركي بن طلال بتكليف رئيس مركز ⁧‫تندحه‬⁩ الأستاذ سلمان بن سعيد الكاسي وكيلاً لمحافظة ⁧‫خميس مشيط‬⁩. “الكاسي” عرف عنه التفاني بخدمة المواطنين، وتيسير أمورهم.. ألف مبروك اظهر المزيد

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