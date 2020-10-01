شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «تويتر» للعمل في المملكة بعد عطل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عادت منصة التغريدات القصيرة “تويتر” للعمل مجددا في المملكة، بعد توقفه لبعض الوقت بسبب عطل مفاجئ. وكان بعض مستخدمي تطبيق تويتر، قد واجهوا صعوبات في استعراض التغريدات في “تويتر”، حيث ظهرت رسالة عند الدخول تفيد بأن هناك خللاً فنياً.

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