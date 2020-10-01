شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: متوسط أسعار الوحدات السكنية يتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
قال وزير الإسكان ماجد الحقيل: إن متوسط أسعار الوحدات السكنية يتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال.
وأوضح الحقيل خلال مؤتمر يورومني الافتراضي اليوم، أن الوزارة تسعى أن تكون المملكة ضمن أعلى دول G20 في نسبة تملك المواطنين للسكن، وذلك رفع نمو المعروض من الوحدات سنويا بأكثر من 2%.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان يساعد في نمو أكثر من 120 نشاطا اقتصاديا، ويعد من أهم برامج رؤية المملكة لتأثيره على نمو الاقتصاد.
وأكد الحقيل أن التمويل العقاري السكني أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد، مشيراً إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تقدم سعرا ثابتا للفائدة.
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