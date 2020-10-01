وسائل تعزز المناعة ضد كورونا.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن البروفيسور أناتولي ألتشتاين، عالم الفيروسات الروسي، أن تناول فيتامين D واتباع نمط حياة صحي، يمكن أن يزيد مقاومة الجسم للفيروس التاجي المستجد.



وقال البروفيسور من أجل تعزيز مناعة الجسم يجب أولا وقبل كل شيء "مراعاة جميع الإجراءات والتدابير المتخذة ضد الجائحة، وضرورة التقيد بالمسافة الاجتماعية وارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة وأماكن تجمع الناس، ويجب غسل اليدين وتعقيمهما بالسوائل المطهرة".

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وأضاف، "وإذا كان بالإمكان العمل عن بعد، فهذا أمر جيد، ولكن بالطبع، من المهم جدا في نفس الوقت، ممارسة التمارين البدنية والتجول مع محاولة عدم الاتصال بالآخرين". بحسب روسيا اليوم.

ووفقا له، من الضروري تناول فيتامين D، الذي يمكن أن يزيد مقاومة الجسم للفيروس التاجي المستجد. كما يجب بالإضافة إلى هذا، اتباع نظام غذائي صحي والنوم جيدا والامتناع عن تناول الكحول.

وقال، "هذه هي الطرق الرئيسية ليكون الإنسان بحالة جيدة ويمكنه مقاومة العدوى، وإن اتباع نمط حياة صحي ومراعاة جميع الإجراءات والتدابير المتخذة يساعد ليس فقط في مكافحة الفيروس التاجي المستجد، بل وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى".