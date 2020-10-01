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أكثر من مليون أردني يعيشون على 95 دولارا شهريا

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ذكرت ذلك صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن النساء أكثر فقرا من الرجال مما يؤثر بشكل مضاعف على تمكينهن الاقتصادي، وقالت: "حسب دائرة الإحصاءات العامة فإن نسبة الفقر في الأردن كانت 15.7 في خلال عام 2017.

© Sputnik . Алексей Витвицкий

وأوضحت الصحيفة أن 0.7 في المئة من السكان يعيشون على 1.9 دولار، بينما يعيش أكثر من 13 في المئة على 3.2 دولار في اليوم

ويواجه الأردن تحديات كبرى في القضاء التام على الجوع، وهذه التحديات لا تزال قائمة.

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وتقول الصحيفة إن الأردن يحتل مركزا متوسطا على مستوى العالم في مؤشر أهداف التنمية المستدامة  لعام 2019، وهو المؤشر الذي يضم 162 دولة من بينها 19 دولة عربية.

ويقول التقرير إنه حسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019، فإن 0.7 في المئة من السكان يعيشون على 1.9 دولار في اليوم، بينما يعيش أكثر من 13 في المئة منهم على 3.2 دولار في اليوم.

وتابعت: "بحسب عدد سكان الأردن في نهاية عام 2018، فإن 72.2 ألف شخص يعيشون على نحو 40 دينارا (56 دولارا) في الشهر،  و1.35 مليون شخص يعيشون على 68 دينارا (95 دولارا) في الشهر، بينما تشير الإحصاءات إلى أن النساء أكثر فقرا من الرجال مما يؤثر سلبا على تمكينهن الاقتصادي.

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