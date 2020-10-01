أمير الكويت الراحل يروي موقفا طريفا مع زوجته... فيديو

وأشار الأمير الراحل إلى أن زوجته كانت تطالبه دوما بأن يتوقف عن الضحك، ليرد عليها بأنه يرغب في ذلك، إلا أن هذه هي عادته ولا يستطيع تغييرها.

وقال الأمير صباح الأحمد: "زوجتي رحمة الله عليها كانت تقول لي ما تقدر تسكر فمك عن الضحك، وكنت أقول لها هذا طبعي وتعودت عليه".

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وكان الديوان الأميري في الكويت، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، داخل أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز 91 عاما.

وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب: "الديوان الأميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

ونادى مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.