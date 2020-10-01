الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا جديدا بشأن الحدود مع سوريا ولبنان

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وذكرت الصحيفة أن هذه الحالة الأمنية الإسرائليية العالية من التأهب مستمرة منذ 70 يوما كاملة، والتي خلالها حاول حزب الله اللبناني التخطيط للقيام بأكثر من عملية عسكرية، ردا مقتل أحد ناشطيه في غارة منسوبة لإسرائيل في سوريا.
ونقلت الصحيفة على لسان ضباط إسرائيليين أن بلادهم مستعدة لأي عملية انتقامية من حزب الله على الحدود المشتركة بين لبنان وإسرائيل.
ويشار إلى أن إسرائيل رفعت حالة التأهب في الحدود المشتركة مع كل من لبنان وسوريا منذ 70 يوما تقريبا، بسبب مقتل أحد ناشطي حزب الله في غارة إسرائيلية على أحد المواقع القريبة من مطار دمشق.
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