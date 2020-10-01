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وزير دفاع إسرائيلي أسبق: كنا نفكر في نفي الرئيس الفلسطيني

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© AFP 2020 / JAMAL ARURI

وأفادت القناة العبرية "السابعة"، ظهر اليوم الخميس، بأن موفاز وآريئيل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، فكرا في بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عام 2000، في نفي الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، ولكنهما تراجعا عن تلك الفكرة.

ونقلت القناة العبرية عن شاؤول موفاز أن الرئيس الفلسطيني الراحل كان يوصف في إسرائيل بـ"الإرهابي"، وأنه كان يريد تحقيق أهدافه من خلال "الإرهاب" و "دماء اليهود"، بحسب وصفه.

وتابع رئيس هيئة الأركان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز أن ياسر عرفات حاول القيام بكل شيء بهدف اكتساب الشرعية، وفي الحقيقة تم وضع خطة كاملة لعملية نفيه خارج رام الله، ولكن في النهاية تم التراجع عن تلك الخطة الإسرائيلية.

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