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ونقلت القناة العبرية عن شاؤول موفاز أن الرئيس الفلسطيني الراحل كان يوصف في إسرائيل بـ"الإرهابي"، وأنه كان يريد تحقيق أهدافه من خلال "الإرهاب" و "دماء اليهود"، بحسب وصفه.
وتابع رئيس هيئة الأركان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز أن ياسر عرفات حاول القيام بكل شيء بهدف اكتساب الشرعية، وفي الحقيقة تم وضع خطة كاملة لعملية نفيه خارج رام الله، ولكن في النهاية تم التراجع عن تلك الخطة الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع إسرائيلي أسبق: كنا نفكر في نفي الرئيس الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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