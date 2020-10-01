القهوة تقي الأشخاص من الإصابة بسرطان الكبد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت دراسة أسترالية أن شرب كمية من القهوة يوميا، من شأنه أن ينقذ مئات آلاف الأشخاص من الإصابة بسرطان الكبد المميت.



وقال العلماء الأستراليون في دراسة نشرها موقع "MedicalXpress"، إن شرب كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يقلل من فرص الإصابة بالسرطان بنسبة 38%، وخطر الوفاة منه بنسبة 46 %.

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وأضاف العلماء أن شرب 4 أكواب من القهوة أو أكثر يوميا، قد يرفع هذه الأرقام إلى 41% و71%.

واستند الفريق في دراسته إلى بيانات عن الإصابة بسرطان الكبد لعام 2016، حيث توفي خلال تلك الفترة 240 ألف شخص جراء إصابتهم به.

وأخذ العلماء أيضا في الاعتبار إحصاءات استهلاك القهوة بين هؤلاء الأشخاص، ما أظهر أن نسبة الوفيات بين الأشخاص المصابين بسرطان الكبد أقل بكثير لدى الأشخاص الذين يستهلكون القهوة يوميا.

وشدد العلماء على أن المشرفين على الرعاية الصحية يجب أن يشجعوا السكان على إضافة القهوة إلى نظامهم الغذائي اليومي لحماية أنفسهم من هذا المرض القاتل.