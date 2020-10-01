حليب الصويا غير مناسب للأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يشتهر حليب الصويا بأنه أحد البدائل الشائعة للحليب البقري، إضافة لتمتعه ببعض المزايا الصحية.



وقالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي: "إن حليب الصويا يعد بديلا جيدا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب)، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين، كما أنه يحتوي على دهون أقل من الحليب البقري".

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ولكنها لفتت إلى أن حليب الصويا يفتقر إلى الكالسيوم وفيتامين B12 وفيتامين C، ما يجعله غير مناسب للأطفال.

وأضافت أنه قد يتسبب في الإصابة بالحساسية لدى بعض الأشخاص، وذلك بسبب بروتين الصويا، فضلا عن أنه قد يتسبب في الإصابة بالانتفاخ.